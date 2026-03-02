Visite guidée des collections permanentes du MUDO-Musée de l’Oise

1 Rue du Musée Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:30:00

fin : 2026-04-26 16:45:00

Date(s) :

2026-04-26

Visite guidée des collections permanentes

Profitez de l’œil expert d’un membre de l’équipe scientifique du musée pour (re)découvrir autrement les collections. L’occasion de voir les œuvres sous un autre jour, entre anecdotes et coups de cœur, et de lever le voile sur les coulisses du musée.

> Dimanche 26 avril à 15h30

Collections permanentes du 19e siècle

Durée 1h15 | Tout public, à partir de 12 ans

Gratuit

Visite guidée des collections permanentes

Profitez de l’œil expert d’un membre de l’équipe scientifique du musée pour (re)découvrir autrement les collections. L’occasion de voir les œuvres sous un autre jour, entre anecdotes et coups de cœur, et de lever le voile sur les coulisses du musée.

> Dimanche 26 avril à 15h30

Collections permanentes du 19e siècle

Durée 1h15 | Tout public, à partir de 12 ans

Gratuit .

1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of the permanent collections

Take advantage of the expert eye of a member of the museum’s scientific team to (re)discover the collections in a different way. A chance to see the works in a different light, with anecdotes and favorites, and to take a look behind the scenes of the museum.

> Sunday April 26 at 3:30pm

19th century permanent collections

Duration: 1h15 | Open to all, ages 12 and up

Free

L’événement Visite guidée des collections permanentes du MUDO-Musée de l’Oise Beauvais a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis