Visite guidée des collections permanentes Saint-Lô

Visite guidée des collections permanentes
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Rendez-vous à 15h le 26 avril pour une heure de visite guidée sur les collections permanentes du musée d’art et d’histoire de Saint-Lô !
Réservations au 02.33.72.52.55 ou musee@saint-lo.fr .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr
