Visite guidée des collections permanentes Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Visite guidée des collections permanentes

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:50:00

fin : 2026-04-18 16:50:00

Date(s) :

2026-04-18

Profitez de la présence de notre médiatrice aux multiples anecdotes pour découvrir les collections permanentes du musée.

Tarif compris dans le billet d’entrée du musée

Inscription : https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

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English : Visite guidée des collections permanentes

L’événement Visite guidée des collections permanentes Vernon a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération