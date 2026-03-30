Visite guidée des collections permanentes Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon
Visite guidée des collections permanentes Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon samedi 18 avril 2026.
Visite guidée des collections permanentes
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:50:00
fin : 2026-04-18 16:50:00
Date(s) :
2026-04-18
Profitez de la présence de notre médiatrice aux multiples anecdotes pour découvrir les collections permanentes du musée.
Tarif compris dans le billet d’entrée du musée
Inscription : https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr
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English : Visite guidée des collections permanentes
L’événement Visite guidée des collections permanentes Vernon a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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