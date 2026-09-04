Informations pratiques

Saint-Lô

Visite guidée des collections

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 15:00:00

fin : 2026-11-22 16:30:00

Date(s) :

2026-11-22

Rendez-vous à 15h le 22 novembre pour 1h30 de visite guidée sur les collections du musée d’art et d’histoire de Saint-Lô ! Réservations au 02.33.72.52.55 ou musee@saint-lo.fr .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr

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English : Visite guidée des collections

L’événement Visite guidée des collections Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Saint-Lô