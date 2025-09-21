Visite guidée des combles et terrasse nord du château Château de Châteaugiron Châteaugiron

Visite guidée des combles et terrasse nord du château Château de Châteaugiron Châteaugiron dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée des combles et terrasse nord du château Dimanche 21 septembre, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00 Château de Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Découvrez une partie de l’histoire du château de Châteaugiron. Accompagné d’un guide, découvrez des extérieurs (côté ouest), de la terrasse nord et des combles.

Château de Châteaugiron Le château, 35410, Châteaugiron Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.ville-chateaugiron.fr/ https://www.ville-chateaugiron.fr/Decouvrir-Chateaugiron/Chateaugiron/A-voir;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA35032393 [{« type »: « link », « value »: « https://illeetvilaine-mb-prestataire.for-system.com/z8501e3f72522x72522b74365_fr-Journees-Europeennes-du-Patrimoine-Visite-du-chateau-Chateaugiron.aspx »}]

Découvrez une partie de l’histoire du château de Châteaugiron. Accompagné d’un guide, découvrez des extérieurs (côté ouest), de la terrasse nord et des combles.

Raphael Bazzo