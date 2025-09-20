Visite guidée des coulisses de l’Avant-Seine L’Avant Seine – Théâtre de Colombes Colombes

Visite guidée des coulisses de l’Avant-Seine Samedi 20 septembre, 11h00 L’Avant Seine – Théâtre de Colombes Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Coulisses, loges et passages secrets, autant d’endroits inconnus du grand public : l’Avant Seine vous invite à entrer dans les pas des artistes et architectes passés par là. Une déambulation ponctuée d’anecdotes du métier.

L’Avant Seine – Théâtre de Colombes 88 Rue Saint-Denis, 92700 Colombes, France Colombes 92700 Centre Hauts-de-Seine Île-de-France 0156050076 https://www.lavant-seine.com [{« type »: « phone », « value »: « 01 56 05 00 76 »}, {« type »: « link », « value »: « http://lavant-seine.com »}] Depuis novembre 2018, Ludovic Moreau dirige l’Avant Seine / Théâtre de Colombes avec un projet reflétant le dynamisme de la création actuelle dans le but de brasser toutes les générations et les cultures. Chaque saison est composée d’une cinquantaine de spectacles de toute discipline artistique confondue avec un accent sur le jeune public, notamment avec le rendez-vous trimestriel “Les Enfants d’abord”, la danse et les cultures du monde. La première édition du festival “En corps et encore”, entièrement dédié au mouvement, a eu lieu en janvier 2o22.

Visite commentée

L’Avant Seine Théâtre