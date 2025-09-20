Visite guidée des coulisses des Archives Archives départementales du Val-d’Oise Pontoise

Visite guidée des coulisses des Archives 20 et 21 septembre Archives départementales du Val-d'Oise Val-d'Oise

2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visites guidées « Dans les coulisses des archives »

Les réservations sont disponibles sur le site des Archives départementales du Val d’Oise.

Archives départementales du Val-d’Oise 3 avenue de la Palette 95000 Pontoise Pontoise 95000 Larris / Maradas / Palette / Bocage Val-d’Oise Île-de-France 01 34 25 36 75 http://archives.valdoise.fr/ https://www.facebook.com/archivesvaldoise/ [{« type »: « link », « value »: « https://archives.valdoise.fr/ »}] Accès par la gare de Cergy-Préfecture : Accès à pied (750 m / 8 min) : Sortir de la gare par la droite pour prendre l’escalier mécanique. Puis, s’engager à droite sur le Mail des Cerclades, puis encore à droite, sur le Chemin des Bourgognes. Accès en bus n°49 ou 30 (5 min) : à la sortie de la gare, arrêt La Palette (devant les Archives). Accès par la gare de Pontoise : Accès en bus n°45 (5 min) : rejoindre la gare routière par l’escalier mécanique, arrêt Lycée Kastler. Accès en voiture : A15 : sortie Cergy-Centre n°9. N184 : direction Cergy-Pontoise. Possibilité de se garer sur le parking du stade Les Maradas.

