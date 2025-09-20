Visite guidée des coulisses des Archives départementales Archives départementales de Pyrénées-Orientales Perpignan

Visite guidée des coulisses des Archives départementales Archives départementales de Pyrénées-Orientales Perpignan samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des coulisses des Archives départementales 20 et 21 septembre Archives départementales de Pyrénées-Orientales Pyrénées-Orientales

De 7 à 99 ans. Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Suivez le guide dans les coulisses des Archives départementales et découvrez des documents exceptionnels !

Les Archives départementales vous proposent de découvrir les espaces de conservation habituellement fermés au public. Des documents, parmi les plus prestigieux ou emblématiques des collections, seront présentés au sein des magasins.

Pour compléter votre visite, une exposition en accès libre sur le thème du « Patrimoine architectural » vous est proposée.

Archives départementales de Pyrénées-Orientales 74 avenue Paul Alduy, 66000 Perpignan Perpignan 66931 Moulin à Vent Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 84 85 00 http://www.cg66.fr/55-les-archives-departementales.htm Les archives départementales des Pyrénées-Orientales conservent et communiquent le patrimoine écrit, mais aussi figuré, du département. Ce lieu de mémoire préserve et valorise les documents qui permettent de « faire l’histoire » : des archives publiques, mais également privées, qui couvrent une période allant du IXe siècle à nos jours. Lignes de bus A ou 7 : arrêt Parc des Sports. Ligne de bus C : arrêt Montesquieu. Direction université, parking gratuit.

Suivez le guide dans les coulisses des Archives départementales et découvrez des documents exceptionnels !

© Archives départementales des Pyrénées-Orientales