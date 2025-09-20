Visite guidée des coulisses des archives et de son bâtiment Archives départementales Mont-de-Marsan

Visite guidée des coulisses des archives et de son bâtiment Samedi 20 septembre, 14h00, 17h00 Archives départementales Landes

Gratuit. Réservation obligatoire. Groupes limités à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

️ Visite commentée des Archives départementales

Entre patrimoine historique et architecture contemporaine

Au cœur d’un écrin de verre et de l’ancienne caserne militaire Bosquet, cette visite vous invite à découvrir :

la plus ancienne institution patrimoniale du département,

l’architecture unique mêlant bâtiment ancien et structure moderne,

les trésors d’archives,

les missions des Archives,

les contraintes de construction

et la réhabilitation complète de l’aile militaire pour répondre aux exigences de conservation.

Un véritable voyage dans le passé au service de la mémoire landaise.

Archives départementales 25 place du 6e RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan, France Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558857520 http://www.archives.landes.org [{« type »: « phone », « value »: « 0558857520 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@landes.fr »}]

© J.Camus/AD40