Visite guidée des coulisses des Archives nationales du monde du travail Roubaix samedi 20 septembre 2025.

78 Rdpt de l'Europe Roubaix

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 11:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Intrigués par cette impressionnante usine devenue bâtiment d’archives ? Venez découvrir le site. Accompagnés d’un membre des Archives, vous suivrez pas à pas le circuit emprunté par les documents et visiterez les espaces habituellement fermés au public. .

78 Rdpt de l’Europe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 65 38 03

