Visite guidée des coulisses du théâtre anthéa Anthéa – Antipolis Théâtre d’Antibes Antibes

Visite guidée des coulisses du théâtre anthéa Anthéa – Antipolis Théâtre d’Antibes Antibes vendredi 19 septembre 2025.

Visite guidée des coulisses du théâtre anthéa 19 – 21 septembre Anthéa – Antipolis Théâtre d’Antibes Alpes-Maritimes

Réservation possible à partir du 12 septembre à 15h. Le nombre de places par visite est limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T11:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Les visites débutent dans l’atrium et terminent au cinquième étage de cet immense théâtre. Notre objectif est de vous faire découvrir les mystères cachés derrière les rideaux et les épais plafonds : découverte des lieux et du vocabulaire du spectacle (abats-sons, cintres, gril, ciel…).

Une toute nouvelle perspective qui vous permettra d’en apprendre plus sur l’architecture du lieu et d’un spectacle.

Anthéa – Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec, 06600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0483761300 https://www.anthea-antibes.fr/fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://anthea-antibes.notre-billetterie.fr/formulaire?dial=saison_2025-26.html »}] Créé depuis bientôt 10 ans (en 2023), anthéa est devenu l’un des tous premiers théâtres de France en terme de fréquentation. Le nombre d’abonnés et de places vendues est en constante augmentation, et ce projet est porté par une volonté d’ouvrir la culture à tous, au travers d’une programmation diversifiée. Situé au cœur de la ville d’Antibes, le théâtre anthéa propose chaque saison une programmation variée où tous les publics sont invités : classique, contemporain, humour, jeune public, danse, cirque, musique, etc. Il accueille également des artistes internationaux, nationaux mais aussi locaux, car anthéa n’est pas seulement un lieu d’accueil mais aussi un lieu de création. anthéa souhaite favoriser l’accès au spectacle au plus grand nombre, encourager et accompagner les pratiques artistiques, afin de faire découvrir les multiples facettes du spectacle vivant. Parce que le spectacle vivant est une matière qui ne cesse de se modeler, une des missions d’anthéa est de favoriser l’émergence de nouveaux spectacles. Chaque saison, anthéa produit ou co-produit une dizaine de spectacles. D’une superficie de plus de 9 000 m2, le théâtre est doté de deux salles de spectacle, de deux espaces de restauration, mais aussi de loges, de bureaux, d’une salle d’exposition. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir avec nos équipes les lieux de vie du théâtre ainsi que les envers du décors. train (gare SNCF), bus (lignes A, 7, 8, 10, 11, 12, 22, 23, 30, 31 : « stade nautique »), parking 230 places sous le théâtre

Journées européennes du patrimoine 2025

Philippe Ducap