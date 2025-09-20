Visite guidée des coulisses et des archives de l’hôtel de ville Hôtel de ville de Barr Barr

3 créneaux horaires sont disponibles : 14h / 15h30 / 17h. Durée de la visite : environ 1h30.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

La mairie de Barr vous ouvre ses portes ! Mme la Maire et son équipe vous proposent des visites guidées à la découverte des coulisses du bâtiment et de ses archives.

Hôtel de ville de Barr 1 place de l'Hôtel de Ville, 67140 Barr Barr, mentionnée pour la première fois en 788, fut propriété impériale avant d'être vendue à Strasbourg. La ville subit des destructions pendant les guerres de religion et la guerre de Trente Ans, mais se reconstruisit rapidement. Parkings à proximité.

© Bertrand Reuschle