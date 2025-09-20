Visite guidée des deux églises Saint-Pierre d’Argein Eglise Saint-Pierre Argein

Visite guidée des deux églises Saint-Pierre d’Argein Eglise Saint-Pierre Argein samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des deux églises Saint-Pierre d’Argein 20 et 21 septembre Eglise Saint-Pierre Ariège

Gratuit. Sans réservation. Visites à la demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Argein – Saint-Pierre et ses deux églises

Découvrez un site religieux unique où cohabitent une église du XIXᵉ siècle, et une église médiévale du XIIᵉ siècle.

Un véritable voyage dans le temps, à la rencontre des éléments architecturaux, des œuvres d’art, de la paramentique et de l’histoire qui marquent ce lieu exceptionnel.

Eglise Saint-Pierre Ch. Carré de l’église Argein 09800 Argein 09800 Ariège Occitanie 06 62 76 45 40 Eglise Saint-Pierre d’Argein du XVIIIe siècle adossée à une petite église romane médiévale dont le chœur est en cours de restauration.

⛪ Argein – Saint-Pierre et ses deux églises

©Nicole Sandrin