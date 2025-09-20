Visite guidée des deux églises Saint-Pierre d’Argein Eglise Saint-Pierre Argein
Gratuit. Sans réservation. Visites à la demande.
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Découvrez un site religieux unique où cohabitent une église du XIXᵉ siècle, et une église médiévale du XIIᵉ siècle.
Un véritable voyage dans le temps, à la rencontre des éléments architecturaux, des œuvres d’art, de la paramentique et de l’histoire qui marquent ce lieu exceptionnel.
Eglise Saint-Pierre Ch. Carré de l’église Argein 09800 Argein 09800 Ariège Occitanie 06 62 76 45 40 Eglise Saint-Pierre d’Argein du XVIIIe siècle adossée à une petite église romane médiévale dont le chœur est en cours de restauration.
