Visite guidée des écuries de Chaumont Écuries du château de Chaumont Saint-Bonnet-de-Joux samedi 20 septembre 2025.

Prix affichés à l’entrée, les fonds permettent la restauration du monument.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Pour les Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les écuries de Chaumont. Ce monument historique du XVIIe siècle vous ouvre ses portes exceptionnellement, vous pourrez enfin l’admirer entièrement restauré.

Écuries du château de Chaumont 1004 route de Chaumont, 71220 Saint-Bonnet-Joux Saint-Bonnet-de-Joux 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

© Domaine de Chaumont-Laguiche