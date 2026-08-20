Visite guidée des édifices baroques d’Avrieux : comment préserver nos joyaux ?, Église Saint-Thomas-Becket, Avrieux

Informations pratiques

Visite guidée des édifices baroques d’Avrieux : comment préserver nos joyaux ? 19 et 20 septembre Église Saint-Thomas-Becket Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Riches témoins des siècles passés, nos edifices religieux regorgent de trésors à préserver.

Une visite guidée de l’église Saint Thomas, de la chapelle Notre Dame des Neiges et de la chapelle Saint Benoit – récemment restauré – pour comprendre les enjeux de restauration

Église Saint-Thomas-Becket 220 Rue de l’Église, 73500 Avrieux, France Avrieux 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06.78.22.48.38 »}] Église édifiée sur un plan qui se rattache à la tradition des églises savoyardes de la fin du XVIIe siècle. Nef de trois travées avec bas-côtés, précédée d’un narthex voûté supportant la tribune. Le chœur, de plan barlong, est éclairé par un lanternon sommé d’une coupole. Depuis le narthex, accès à la crypte qui se prolonge par le caveau. Sur la façade nord, décor peint figurant le cortège des vices et des vertus, vraisemblablement réalisé par l’abbé Damé.

Riches témoins des siècles passés, nos edifices religieux regorgent de trésors à préserver.

©office tourisme haute maurienne vanoise