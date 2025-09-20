Visite guidée des églises romanes de la vallée de l’Ardre Église Saint-Julien Courville

Visite guidée des églises romanes de la vallée de l’Ardre Église Saint-Julien Courville samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des églises romanes de la vallée de l’Ardre 20 et 21 septembre Église Saint-Julien Marne

Proposition de circuit routier sur demande à l’adresse mail. Durée : 45 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

L’association Courville Patrimoine vous invite à un voyage dans le temps, au cœur de la vallée de l’Ardre.

Ce circuit inédit met à l’honneur les églises romanes, joyaux discrets du patrimoine local, habituellement fermées au public.

Parmi elles : Saint-Gilles, Courville (et sa chapelle supérieure), Arcis-le-Ponsart, Savigny-sur-Ardres, Lagery, Lhéry, Romigny et Poilly.

Chaque édifice dévoile un pan de l’histoire spirituelle et architecturale de la région.

Le parcours traverse un paysage bucolique mêlant collines, forêts, vignes et prairies.

Des visites guidées permettront de découvrir l’histoire du village et de l’église de Courville.

Un moment idéal pour les amateurs d’art roman, d’histoire locale ou de vieilles pierres.

Église Saint-Julien 3 rue de l’église, 51170 Courville Courville 51170 Marne Grand Est 0607179872 https://courvillepatrimoine.fr [{« type »: « email », « value »: « courvillepatrimoine@orange.fr »}] L’église de Courville, surmontée par la chapelle des archevêques de Reims, a été édifiée du XIe au XIIIe siècle.

Ses chapiteaux sculptés, son retable gothique flamboyant, ses vitraux – œuvres du fameux Atelier Simon ainsi que d’Auguste Labouret – sa majestueuse silhouette, soulignent le caractère remarquable de l’édifice.

L’association Courville Patrimoine vous invite à un voyage dans le temps, au cœur de la vallée de l’Ardre.

© Martpan – Sous licence Creative Commons