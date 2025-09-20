Visite guidée des entrailles de la médiathèque de Toul Médiathèque Les Remp’Arts Toul

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

La médiathèque Les Remp’Arts vous propose une visite guidée de ses entrailles !

Nouvel inscrit ou lecteur curieux ? Suivez nos pas pour découvrir les moindres recoins des espaces publics. C’est également l’occasion de visiter notre fonds ancien.

Des visites dédiées à des fonds spécifiques (Fonds ancien, Facile à lire, Langues étrangères…) sont disponibles sur demande. Veuillez nous contacter par mail à mediatheque@mairie-toul.fr

Médiathèque Les Remp'Arts 9 Rue de Hamm, 54200 Toul Toul 54200 Saint-Mansuy Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 65 83 83 https://mediatheque.toul.fr/ mediatheque@mairie-toul.fr L'histoire du bâtiment est liée aux fortifications de Toul et à sa traditionnelle vocation militaire.

Cette casemate, ou caserne-casematée, date de 1883-1884. Elle fait partie d’un ensemble situé de part et d’autre de la Porte Moselle (porte de l’enceinte Vauban), reconstruite à la même époque. L’ensemble de l’enceinte a été classé Monument historique en 1941.

© Ville de Toul