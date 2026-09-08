Visite guidée des environs de la chapelle Notre-Dame-de-Laval, Chapelle-ermitage Notre-Dame-de-Laval, Caudiès-de-Fenouillèdes

Informations pratiques

Visite guidée des environs de la chapelle Notre-Dame-de-Laval 19 et 20 septembre Chapelle-ermitage Notre-Dame-de-Laval Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La chapelle étant fermée pour travaux, une visite guidée de ses abords sera proposée aux visiteurs : site classé de Nostro-Damo de Douno Pan, « Nostra-Dama de Dona-Pan » en occitan, chemin de procession, ancien cimetière paroissial, murailles, échauguette et fontaine Saint-Gaudérique.

Une exposition en plein air présentera également les travaux de restauration du retable classé, menés par l’association Patrimoni-Caoudierenc.

Chapelle-ermitage Notre-Dame-de-Laval 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes Caudiès-de-Fenouillèdes 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 60 48 30 09 https://patrimoni-caoudierenc.fr Durant des siècles, Notre-Dame de Laval a rempli le rôle d’église paroissiale de la communauté de Caudiès-de-Fenouillèdes.

La plupart des spécialistes s’accordent a dater l’église actuelle au XVe siècle, et plus précisément possiblement de 1428 ou 1429.

En 1583, une nouvelle église paroissiale est construite au centre du village suite à l’occupation des ruines du château Saint Pierre par des huguenots iconoclastes qui détruisirent une partie des visages des personnages de la prédelle et des panneaux en pierre du retable.

La nouvelle église construite, Notre-Dame-de-Laval perd le statut d’église paroissiale. Néanmoins, de nombreuses cérémonies s’y déroulaient encore.

Une ordonnance de Louis-Philippe datée de 1843 érige l’église en chapelle de secours, car conscient de la valeur sacrée que ces habitants lui attribuaient. Elle resta longtemps un haut lieu de pèlerinage pour les populations de la vallée de l’Agly qui recherchait la protection de la Vierge. RD9 entre Caudiès et Fenouillet. Parking sur l’emplacement de pique-nique.

La chapelle étant fermée pour travaux, il sera proposé aux visiteurs une visite guidée des abords du monument : site classé de Nostro-Damo de Douno Pan (en bon occitan Nostra-Dama de Dona-Pan), de et…

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