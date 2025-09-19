Visite guidée des espaces techniques, réserves et ateliers de restauration du CCRPMC CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Calvi

Visite guidée des espaces techniques, réserves et ateliers de restauration du CCRPMC 19 – 21 septembre CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Haute-Corse

Jauge max : 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T10:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T10:30:00

Le Centre de conservation et restauration du patrimoine mobilier de Corse (CCRPMC), est un acteur incontournable de la politique de sauvegarde et de promotion de notre patrimoine insulaire.

Venez découvrir ses missions grâce à la visite commentée (30 minutes) de ses espaces techniques.

Point de rencontre pour la visite commentée : Grille d’entrée

CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Fort charlet 20260 Calvi Calvi 20260 Haute-Corse Corse https://www.isula.corsica/patrimoine/Le-Centre-de-Conservation-restauration-du-patrimoine-mobilier-de-Corse-CCRPMC_a4.html carine.carcione@isula.corsica Centre de conservation et restauration du patrimoine mobilier de Corse sur rendez-vous

ccrpmc/Patrick Battini