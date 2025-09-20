Visite guidée des expositions du musée de la Distillerie Musée de la Distillerie Barrême

Visite guidée des expositions du musée de la Distillerie 20 et 21 septembre Musée de la Distillerie Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir les expositions temporaires et permanentes.

Installé au cœur de la machinerie, le musée est dédié à l’histoire surprenante de cette usine, construite en 1905 par une société allemande, et à la distillation de la lavande dans l’arrière-pays de Grasse. Plantes aromatiques, huiles essentielles et jeux mettront tous vos sens en éveil.

Informations : 06 79 01 78 25

musees@ccapv.fr

Musée de la Distillerie 04330 Barrême Barrême 04330 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur 06 79 01 78 25 http://www.secrets-de-fabriques.fr/musees-et-parcours/les-sites/la-distillerie-de-barreme

Mathieu Simoulin Verdon Pictures