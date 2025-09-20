Visite guidée des expositions du musée de la Minoterie Musée de la Minoterie La Mure-Argens

Visite guidée des expositions du musée de la Minoterie Musée de la Minoterie La Mure-Argens samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des expositions du musée de la Minoterie 20 et 21 septembre Musée de la Minoterie Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir les expositions temporaires et permanentes.

Installé au coeur d’une ancienne minoterie, ce musée propose une scénographie moderne et sobre qui abrite sur trois niveaux et 1 000 m2 de surface de plancher l’une des premières minoteries industrielles du début du XXème siècle.

Informations : 06 79 01 78 25

musees@ccapv.fr

Musée de la Minoterie route d’Allos, 04170 La Mure-Argens La Mure-Argens 04170 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 79 01 78 25 http://www.secrets-de-fabriques.fr/musees-et-parcours/la-minoterie-de-la-mure-argens https://www.facebook.com/Secrets-de-Fabriques-1455793451367930/?hc_ref=ARRpdeFLmhIeLu_ViWfNHi5iYYz8dnv7sRvGsIaZL6MbYJDL3mFMj8kCrxJLuqB7WxY [{« link »: « mailto:musees@ccapv.fr »}] Musée de la Minoterie, ancien moulin à farine industriel. A partir de 1902, la minoterie de la Mure Argens va produire de la farine pendant 70 ans. En 2016, le musée vous accueille dans ce moulin industriel. Laissez-vous guider ou venez vous perdre dans ce dédale de machines disposées sur 4 niveaux. Payant

Venez découvrir les expositions temporaires et permanentes.

Mathieu Simoulin Verdon Pictures