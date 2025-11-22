Visite guidée des expositions Maison Européenne de la Photographie Paris
Visite guidée des expositions Maison Européenne de la Photographie Paris samedi 22 novembre 2025.
Cette visite guidée permet de découvrir les deux expositions Tyler Mitchell — Wish This Was Real et Edward Weston — Modernité révélée, à découvrir du 15 octobre 2025 au 25 janvier 2026.
La MEP est fière de présenter la première grande exposition consacrée à Edward Weston à Paris depuis 30 ans, aux côtés de la première exposition institutionnelle de Tyler Mitchell en France, réunissant deux voix photographiques aussi différentes que poétiques. Bien qu’un siècle les sépare, leurs univers laissent apparaître des échos et des tensions subtiles, sans chercher la comparaison, invitant à réfléchir à leurs visions respectives de la photographie.
Les visites guidées pour les visiteur·euses individuel·les sont menées par un·e conférencier·e de la MEP. Elles privilégient une approche sensible de quelques œuvres et éclairent les visiteur·euses sur les thématiques et partis pris de l’exposition.
Le samedi 10 janvier 2026
de 10h30 à 12h00
Le jeudi 11 décembre 2025
de 19h00 à 20h30
Le samedi 06 décembre 2025
de 10h30 à 12h00
Le jeudi 27 novembre 2025
de 19h00 à 20h30
Le samedi 22 novembre 2025
de 10h30 à 12h00
payant
De 10 à 17 euros.
Tout public.
Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris
https://www.mep-fr.org/event/visite-guidee-des-expositions-5/