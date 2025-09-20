Visite guidée des extérieurs Château de Droué Droué

Visite guidée des extérieurs Château de Droué Droué samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des extérieurs 20 et 21 septembre Château de Droué Loir-et-Cher

2 € Gratuit pour enfants moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite des extérieurs du chateau MH bâti en 1610. Grange du XIVe siècle à pans de bois.

Visite libre ou guidée.

Château de Droué Place de la République 41270 Droué Droué 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0612294343

Visite des extérieurs du chateau MH bâti en 1610. Grange du XIVe siècle à pans de bois.

Bénédicte et Jacques de Piedoüe