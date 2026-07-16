Visite guidée des extérieurs, Château de Reverseaux, Rouvray-Saint-Florentin

Informations pratiques

Visite guidée des extérieurs 19 et 20 septembre Château de Reverseaux Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Historique du château par les propriétaires.

Visite du parc et de ses allées de tilleuls centenaires, pigeonnier, tuilerie, glacière.

Château de Reverseaux Reverseau 28150 Rouvray-Saint-Florentin Rouvray-Saint-Florentin 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 99 01 94 Château avec toits à la Mansart datant de 1750. Grande grille entre deux douves, cour d’honneur flanquée à droite de deux pavillons. D12

Historique du château par les propriétaires.

MC