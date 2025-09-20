Visite guidée des extérieurs de la Maison Forte du Mollarond – 14ième siècle Maison Forte du Mollarond Saint-Jean-d’Avelanne

Visite guidée des extérieurs de la Maison Forte du Mollarond – 14ième siècle Maison Forte du Mollarond Saint-Jean-d’Avelanne samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des extérieurs de la Maison Forte du Mollarond – 14ième siècle 20 et 21 septembre Maison Forte du Mollarond Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Découverte des extérieurs de la Maison Forte, sa butte, ses jardins et terrasses.

Rendez-vous au pied de la grande croix en bois qui marque le début de l’allée de noyers conduisant à la maison forte, point de départ de la visite guidée du site.

Départ des visites:

Le samedi 20 septembre à 11h et à 14h.

Le dimanche 21 septembre à 11h et à 14h.

Maison Forte du Mollarond 710 chemin de la Croze 38480 Saint-Jean d’avelanne Saint-Jean-d’Avelanne 38480 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Maison Forte du Mollarond. Le château, ses communs, sa ferme et la butte avec les terrasses (cad. A 364 à 366) : inscription par arrêté du 28 mai 1998

Journées européennes du patrimoine 2025

Yves de Solages