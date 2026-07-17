Visite guidée des extérieurs du château d’Ozenay, Château d’Ozenay, Ozenay

Informations pratiques

Visite guidée des extérieurs du château d’Ozenay 19 et 20 septembre Château d’Ozenay Saône-et-Loire

Tarif : 5 € | Gratuit pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée des extérieurs du château d’une durée de 45 minutes. Une petite exposition de photographies anciennes du château (et de ses châtelains) sera proposée dans le « grand cuvage », à l’ombre du pressoir deux fois centenaire.

Château d’Ozenay Le Bourg 71700 Ozenay Ozenay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://chateau-d-ozenay.org/ Le château d’Ozenay est situé près de Tournus sur la commune d’Ozenay en Saône-et-Loire, au bord du ruisseau de la Natouze. Le château fait l’objet d’un classement au titre des Monuments historiques depuis novembre 1997. L’ensemble du colombier des dépendances et du jardin fait l’objet d’un classement au titre des Monuments historiques depuis mars 2005.

Le château, partiellement couvert de laves, comprend un corps de logis orienté nord-sud, flanqué à ses deux extrémités de deux tours carrées côté est et deux ailes côté ouest. L’aile nord, inachevée, se termine par un pignon percé de deux portes-fenêtres, tandis que celle du sud se termine par une grosse tour ronde.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée des extérieurs du château d’Ozenay, samedi 19 septembre à 14h30 et 16h, et dimanche 20 septembre à 11h30, 14h30 et «…

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