Visite guidée des extérieurs du château d’Ozenay Château d’Ozenay Ozenay samedi 20 septembre 2025.

Tarif : 5 € | Gratuit pour les moins de 12 ans.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée des extérieurs du château d’Ozenay samedi 20 septembre à 14h30 et 16h, et dimache 21 septembre à 11h, 14h30 et 16h.

Samedi 20 septembre à 17h, à l’issue de la dernière visite guidée « Vies au château», vous pourrez assister à une causerie autour des portraits des dames et seigneurs d’Ozenay, par Alain H. Martin et Thomas M. Meurisse.

Château d’Ozenay Le Bourg 71700 Ozenay Ozenay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://chateau-d-ozenay.org/ Le château d’Ozenay est situé près de Tournus sur la commune d’Ozenay en Saône-et-Loire, au bord du ruisseau de la Natouze. Le château fait l’objet d’un classement au titre des Monuments historiques depuis novembre 1997. L’ensemble du colombier des dépendances et du jardin fait l’objet d’un classement au titre des Monuments historiques depuis mars 2005.

Le château, partiellement couvert de laves, comprend un corps de logis orienté nord-sud, flanqué à ses deux extrémités de deux tours carrées côté est et deux ailes côté ouest. L’aile nord, inachevée, se termine par un pignon percé de deux portes-fenêtres, tandis que celle du sud se termine par une grosse tour ronde.

Journées européennes du patrimoine 2025

