Visite guidée des extérieurs d’un château et de ses dépendances, Château de Briaucourt, Briaucourt

Informations pratiques

Visite guidée des extérieurs d’un château et de ses dépendances Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00 Château de Briaucourt Haute-Marne

Gratuite. Entrée libre. Inscription recommandée par téléphone.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir les extérieurs d’un château datant à la fois du Moyen Âge et du XVIIe siècle, et ses dépendances lors d’un parcours commenté.

Depuis la terrasse qui offre une large vue sur la vallée de la Marne, les visiteurs seront invités à un parcours commenté des extérieurs du château et de ses dépendances.

Château de Briaucourt 11bis rue de la Montagne, 52700 Briaucourt Briaucourt 52700 Haute-Marne Grand Est 06 76 54 80 92 Le château de Briaucourt se compose d’un bâtiment principal construit au XVIIe siècle, en s’appuyant sur deux des quatre tours d’angle datant du Moyen Âge. Un donjon, un pigeonnier et une grange dîmière complètent cet ensemble harmonieux. Le parcours proposé sera l’occasion d’évoquer les événements historiques nationaux et locaux, à l’origine de son évolution architecturale. Parking à l’entrée.

Venez découvrir les extérieurs d’un château datant à la fois du Moyen Âge et du XVIIe siècle, et ses dépendances lors d’un parcours commenté.

© Régine du Rivau