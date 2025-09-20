Visite guidée des extérieurs et des jardins du château de Couvicourt Journées européennes du patrimoine Saint-Aubin-sur-Gaillon

Visite guidée des extérieurs et des jardins du château de Couvicourt Journées européennes du patrimoine

Château de Couvicourt, Rue du Pont-Maillot Saint-Aubin-sur-Gaillon Eure

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20

Visite commentée par les propriétaires des extérieurs, du parc et des jardins (jardin d’agrément, roseraie, potager, verger) du château de Couvicourt, œuvre datant de 1755 de l’architecte rouennais Joseph Abel Couture. Exposition de matériels anciens de pompiers par l’association Les Tuyaux d’Antan. .

Château de Couvicourt, Rue du Pont-Maillot Saint-Aubin-sur-Gaillon 27600 Eure Normandie +33 2 32 53 00 60

