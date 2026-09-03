Visite guidée des familles Maison du Val d’Azun et du Parc national des Pyrénées Arrens-Marsous
mardi 20 octobre 2026 · Maison du Val d'Azun et du Parc national des Pyrénées · Arrens-Marsous
Informations pratiques
Arrens-Marsous
Visite guidée des familles
Maison du Val d’Azun et du Parc national des Pyrénées ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 15:00:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20
Avec des espaces muséographiques entièrement rénovés à l’été 2022, la Maison du Parc national des Pyrénées d’Arrens-Marsous propose une expérience sensorielle par un cheminement sur un sentier virtuel à la découverte des milieux naturels de nos vallées. Du village au sommet, vous pénétrez dans un monde de découvertes. Vous observerez, toucherez, écouterez le cœur de cette vallée intimiste.
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Maison du Val d’Azun et du Parc national des Pyrénées ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49
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English :
With completely renovated museum spaces scheduled for summer 2022, the Maison du Parc national des Pyrénées in Arrens-Marsous offers a sensory experience as you follow a virtual trail to discover the natural environments of our valleys. From the village to the summit, you’ll enter a world of discovery. Observe, touch and listen to the heart of this intimate valley.
L’événement Visite guidée des familles Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-09-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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