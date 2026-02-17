Visite guidée Des femmes exposées au musée ! Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Visite guidée Des femmes exposées au musée !

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Le musée Blanche Hoschedé-Monet, deuxième musée de France à porter le nom d’une femme plasticienne, présente de nombreuses autres artistes féminines. Mary Fairchild MacMonnies, Louise Damasse, Rosa Bonheur, Sarah Lipska occupent des places de choix dans les galeries. Un parcours en autonomie vous guide dans les salles à la découverte de nos artistes qui ont écrit l’histoire de l’art au féminin.

Dimanche 8 mars à 15h, profitez d’une visite guidée de notre médiatrice pour découvrir la grande et la petite histoire de toutes ces femmes artistes.

Gratuit, compris dans le prix du billet d’entrée au musée

Sur inscription : https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ .

