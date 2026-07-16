Visite guidée des Forges de Dampierre-sur-Blévy, Forges de Dampierre-sur-Blévy, Maillebois

Informations pratiques

Visite guidée des Forges de Dampierre-sur-Blévy 19 et 20 septembre Forges de Dampierre-sur-Blévy Eure-et-Loir

5€ /personne, gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée d’un ancien site industriel du XVIIᵉ.

Forges de Dampierre-sur-Blévy 52 Le Château 28170 Maillebois Maillebois 28170 Dampierre-sur-Blévy Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 15 01 60 75 Site sidérurgique édifié en 1670 par les Bourbons Condé qui fonctionna pendant deux siècles et où subsistent les seuls exemplaires de hauts fourneaux du XVIIe siècle debout aujourd’hui, sa maison de maître de forges des XVIIe et XVIIIe siècles, sa digue retenant un étang de 17 ha. parking

Visite guidée d’un ancien site industriel du XVIIᵉ.

Gérard de Boisanger