Visite guidée des Forges des Salles Les forges des Salles Bon Repos sur Blavet

Visite guidée des Forges des Salles Dimanche 21 septembre, 14h30, 16h30 Les forges des Salles Côtes-d’Armor

7€/personne ; gratuit/-10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Venez découvrir le village sidérurgique des Forges des Salles, accompagnés d’un guide, qui vous fera découvrir avec passion l’histoire des lieux.

Les forges des Salles Les Forges des Salles, 22570 Bon Repos sur Blavet, France Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33619605510 http://www.lesforgesdessalles.fr Vieux site métallurgique créé à partir de 1621, sous l’impulsion d’Henri II, duc de Rohan, alors chef du parti calviniste. Reconstruites en 1750 et lentement modifiées, ces forges sont demeurées dans l’état où elles se trouvaient lors de leur cessation d’activité, à la fin du XIXe siècle. Le château du maître de forge, les logements d’ouvriers, en schiste, couverts d’ardoises, et la maison du charpentier datent de la reconstruction du XVIIIe siècle. Les Salles puisaient leurs ressources dans la forêt de Quénécan et éclusaient quatre étangs, dont le plus vaste couvre près de 30 hectares. Les autres bâtiments sont issus de campagnes de travaux menées sous les Janzé, nouveaux propriétaires, peu avant l’ouverture du canal de Nantes à Brest sur le Blavet et poursuivis jusqu’à l’arrêt définitif, en 1879. Le bâtiment de la forge neuve possède un moulin à tan et une cheminée d’affinerie uniques en Bretagne. Le village des Forges des Salles est situé sur les communes de Perret (22570) et de Sainte-Brigitte (56480).

Michel Langle