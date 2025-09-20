Visite guidée des fouilles en cours de l’oppidum Oppidum de Montsérié Montsérié

Visite guidée des fouilles en cours de l’oppidum Samedi 20 septembre, 09h00 Oppidum de Montsérié Hautes-Pyrénées

Gratuit. Chaussures de marche conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Sur les traces de l’oppidum : visite du site de fouilles archéologiques

Partez à la découverte d’un site archéologique en pleine nature, guidé par Clément Venco, sur les hauteurs de Montsérié.

Une visite commentée sur le terrain pour comprendre l’histoire et les enjeux des fouilles menées sur l’ancien oppidum.

Rendez-vous :

– Pour les habitués : cabane des chasseurs de Montsérié

– Pour tous : 9h à l’église de Montsérié, samedi 20 septembre 2025

Chaussures de randonnée ou baskets fortement conseillées (montée jusqu’au site)

Une belle occasion d’allier patrimoine, archéologie et balade en pleine nature !

Oppidum de Montsérié Le Bourg, 65150 Montsérié Montsérié 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie 06 83 57 90 76 http://www.montserie.com Le Mont Ergé est un lieu qui réveille les souvenirs des premières peuplades ayant élu domicile dans cette région, ainsi que la présence des romains et de leurs divinités entremêlées avec celles de nos ancêtres primitifs.

Site protohistorique et gallo-romain, le sanctuaire se situait sur l’oppidum du village, dans la forêt où des autels votifs, des pièces en terre cuite, en bronze et en fer ainsi qu’un petit masque de bronze ont été découverts en 1839. Le local d’exposition attenant à l’église, ouvert en permanence, détient des objets découverts sur les lieux.

Le site archéologique de Montsérié reste difficile à appréhender, faute de fouilles et de recherches scientifiques approfondies. Il demeure enveloppé de mystères que le temps aura du mal à élucider…

Journées européennes du patrimoine 2025

