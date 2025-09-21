Visite guidée des fours à chaux de Cons-Sainte-Colombe Fours à chaux de Cons-Sainte-Colombe Val de Chaise

A quoi servent les fours à chaux ?

Qu’est-ce qui explique leur positionnement ?

Quels monuments ont été enduits avec de la chaux de Cons ?

Peut-on utiliser la chaux autrement que dans la construction ?

Quelle(s) différence(s) entre chaux vive, chaux éteinte ?

Notre guide du patrimoine de Savoie Mont-Blanc vous contera l’histoire, définira les caractéristiques et expliquera la renommée de cette production locale.

L’architecture de ce « monument » rénové sera bien entendu évoquée.

Venez découvrir un lieu « industriel » emblématique dans un village qui s’illustre aujourd’hui par son côté fleuri mais qui jouit d’un long passé.

Fours à chaux de Cons-Sainte-Colombe Chemin des Raffours, CONS-SAINTE-COLOMBE, 74210 VAL DE CHAISE Val de Chaise 74210 Cons-Sainte-Colombe Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 32 45 99 https://www.archeoviuz.fr La pierre calcaire de Cons-Sainte-Colombe a permis l’installation d’une batterie de fours à chaux dont la production a servi à l’édification, la restauration ou l’entretien de nombreux bâtiments dont l’église et des maisons du village, l’abbaye de Tamié, les châteaux d’Annecy ou de Giez entre autres.

L’espace pédagogique allie l’histoire du lieu à une invitation à la lecture de paysage.

La restauration, réalisée en grande partie avec des matériaux provenant des alentours immédiats du site (pierre, bois) a été récompensée en 2006 par le prix du patrimoine Rhônalpin.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Amis de Viuz-Faverges