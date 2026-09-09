Visite guidée des Fours à chaux, Les fours à chaux, Le Mesnil-Thomas

Informations pratiques

Visite guidée des Fours à chaux 19 et 20 septembre Les fours à chaux Eure-et-Loir

45 min de visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Découvrez les anciens fours à chaux du Mesnil Thomas, habituellement ouvert pour des concerts, des spectacles, cette fois-ci partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine de ce site historique.

Les fours à chaux 4 les fours à chaux 28250 Le Mesnil-Thomas Le Mesnil-Thomas 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237378011 http://www.perche-tourisme.fr/ https://www.laforgedesarts.org/ Site industriel privé connu dès le XVIe siècle. Il a servi de hauts fourneaux puis de fours à chaux. Il reste Huit fours à chaux bien conservés ainsi que les installations complémentaires. Site privé, site ouvert pendant les journées du patrimoine. Se renseigner obligatoirement avant de venir sur le site.

Découvrez les anciens fours à chaux du Mesnil Thomas, habituellement ouvert pour des concerts, des spectacles, cette fois-ci partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine de ce site…

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