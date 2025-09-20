Visite guidée des galeries techniques d’un centre aquatique Centre aquatique Duneo Moult

Visite guidée des galeries techniques d’un centre aquatique Samedi 20 septembre, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00 Centre aquatique Duneo Calvados

Durée 20 min, 8 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00+ – 2025-09-20T13:50:00+

Fin : 2025-09-20T16:+ – 2025-09-20T16:20:00+

Le samedi 20 septembre, plongez dans les coulisses du centre aqualudique et forme Dunéo.

Venez découvrir ses galeries techniques lors d’une visite exceptionnelle de 20 minutes, en petits groupes de 8 personnes, commentée par le Directeur de l’établissement.

Réservation obligatoire à l’accueil ou par téléphone.

Places limitées

Une occasion unique de découvrir l’envers du décor !

Centre aquatique Duneo 4 Allée Val ès Dune, 14370 Argences Moult 14370 Calvados Normandie 09 71 00 14 14

Ouvert depuis Janvier 2014 Parking Gratuit. Bornes de recharge électrique à moins de 100m

@duneo