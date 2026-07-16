Visite guidée des Grottes de Saint-Christophe, Grottes de Saint-Christophe, Saint-Christophe

Informations pratiques

Visite guidée des Grottes de Saint-Christophe 19 et 20 septembre Grottes de Saint-Christophe Savoie

Tarifs : Adulte : 8€ – Jeune (15-17 ans) : 6,50€ – Enfant (5-14 ans) : 5,50€. Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Tarifs préférentiels non cumulables avec une réduction.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Journées Européennes du Patrimoine 2026 aux Grottes de Saint-Christophe !

Venez vivre une aventude naturelle et (re)découvrir la Grotte inférieure, la voie Sarde et le Monument Charles Emmanuel II lors d’une visite guidée !

Au coeur de la vallée de Chartreuse, sur les terres savoyardes, frontière du Dauphiné, se cache le site historique des Grottes de Saint-Christophe, condensé de patrimoine culturel et naturel, passage ancestral de l’eau et des hommes.

La visite guidée comprend deux grottes différentes l’une de l’autre, un défilé aménagé par les hommes au fil des siècles et le monument Charles-Emmanuel II (classé historique).

> Se présenter à l’accueil 15 minutes avant le départ souhaité, y compris avec une réservation en ligne.

> Sur la billetterie en ligne, sélectionner le produit « Tarif spécial ».

> Durée de la visite : 1h20 + 10 minutes de retour au parking.

> Prévoir une veste (9°C dans la première grotte) et des chaussures de marche.

> Visite non accessible aux poussettes et aux fauteuils roulants.

> Environ 1,5km de marche sur un parcours intérieur et extérieur avec des escaliers, environ 100m de dénivelé.

> Porte-bébé obligatoire.

> Chiens acceptés tenus en laisse.

> Nombre de places limitées au parking P1, parking P2 à 30 minutes de marche du départ de la visite (+ d’informations : accès au site).

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine :

Tarifs préférentiels non cumulables avec une réduction.

+ d’infos :

04 79 65 75 08

info@grottes-saint-christophe.com

>Billetterie en ligne<

Grottes de Saint-Christophe 3796, route de Chambéry, 73360 Saint-Christophe-la-Grotte, Auvergne- Rhône-Alpes Saint-Christophe 73360 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 65 75 08 http://www.grottes-saint-christophe.com https://grottes-saint-christophe.qweekle.com/shop/grottes-saint-christophe?lang=fr [{« link »: « https://grottes-saint-christophe.com/wp-content/uploads/2026/03/plan_grotte_illustration-2026.png »}, {« link »: « mailto:info@grottes-saint-christophe.com »}, {« link »: « https://grottes-saint-christophe.qweekle.com/shop/grottes-saint-christophe/multi/visites-guidees?lang=fr »}]

Les Journées Européennes du Patrimoine 2026 aux Grottes de Saint-Christophe !

©Beauvoir Photographie