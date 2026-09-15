Visite guidée des Grottes du Foulon Châteaudun
samedi 19 septembre 2026 · Châteaudun
Informations pratiques
Châteaudun
Visite guidée des Grottes du Foulon
Grottes du Foulon Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite des Grottes du Foulon au tarif réduit et horaires élargis dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Visites guidées (durée 1h00) le samedi à 14h, 15h, 16h, 17h et le dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h.
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Grottes du Foulon Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 19 60 grottesdufoulon@live.fr
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English :
Tours of the Foulon Caves at a reduced rate and with extended hours as part of European Heritage Days. Guided tours (1 hour) on Saturday at 2:00 p.m., 3:00 p.m., 4:00 p.m., 5:00 p.m., and on Sunday at 10:00 a.m., 11:00 a.m., 2:00 p.m., 3:00 p.m., 4:00 p.m., and 5:00 p.m.
L’événement Visite guidée des Grottes du Foulon Châteaudun a été mis à jour le 2026-09-06 par OT GRAND CHATEAUDUN
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