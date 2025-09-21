Visite guidée des hauteurs de Chirongui Chirongui Chirongui

Visite guidée des hauteurs de Chirongui Dimanche 21 septembre, 08h30, 10h00 Chirongui

Gratuit, Sur inscription

Partez à la découverte des hauteurs de Chirongui lors d’une visite guidée qui vous mènera jusqu’à un site exceptionnel. Vous explorerez la grotte d’argile blanche, véritable curiosité naturelle aux teintes étonnantes, avant de profiter d’un panorama unique sur la baie de Bouéni. Entre nature, patrimoine et paysages à couper le souffle, cette sortie est une invitation à contempler la richesse du territoire.

Horaires : 8h30 et 10h00 – Durée : 45 min

Lieu de rendez-vous : Parking de la Poste de Chirongui

Condigne : Chaussures adaptée, chapeau, bouteille d’eau

Sur inscription

Chirongui 97620 Chirongui Mayotte

