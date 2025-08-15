Visite guidée des hauteurs de la cathédrale à Laon Laon
Place du parvis Gautier de Mortagne Laon Aisne
Début : 2025-08-15 11:50:00
fin : 2025-08-18 12:00:00
2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20
Une visite à ne pas louper à Laon !
Quoi de mieux pour apprécier une ville que la contempler de haut ? Vous le pourrez en gravissant les quelques 209 marches de la tour, panorama garanti sur la cité et les paysages alentours !
Et en plus, votre guide vous mènera dans la tribune intérieure de l’édifice, où un véritable musée de pierre unique en France vous y attend…
S’élever ce mot prendra ici tout son sens !
RV à l’Office de Tourisme chaque jour à 11h et à 14h30 !
(limitée à 18 personnes par session / durée 1h / inscription obligatoire à l’Office de Tourisme)
ATTENTION les animaux de compagnie ne sont pas autorisés 3.5 .
Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com
English :
A not-to-be-missed visit to Laon!
German :
Ein Besuch in Laon, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten!
Italiano :
Una visita imperdibile a Laon!
Espanol :
No se pierda la visita a Laon
