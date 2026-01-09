Visite guidée des hauteurs de la cathédrale à Laon Laon
Visite guidée des hauteurs de la cathédrale à Laon
Place du parvis Gautier de Mortagne Laon Aisne
Début : 2026-02-14 14:30:00
fin : 2026-02-15 15:30:00
2026-02-14 2026-02-15
Une visite à ne pas louper à Laon !
Quoi de mieux pour apprécier une ville que la contempler de haut ? Vous le pourrez en gravissant les quelques 209 marches de la tour, panorama garanti sur la cité et les paysages alentours !
Et en plus, votre guide vous mènera dans la tribune intérieure de l’édifice, où un véritable musée de pierre unique en France vous y attend…
S’élever ce mot prendra ici tout son sens !
RV à l’Office de Tourisme chaque samedi et dimanche (à partir du samedi 14/02) à 14h30 !
(limitée à 18 personnes par session durée 1h inscription obligatoire à l’Office de Tourisme)
ATTENTION les animaux de compagnie ne sont pas autorisés
Et découvrez ci-dessous notre programme de visites guidées (janvier > mars 2026) ! .
Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com
