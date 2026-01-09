Visite guidée des hauteurs de la cathédrale à Laon Laon

Visite guidée des hauteurs de la cathédrale à Laon

Début : 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-15 15:30:00

2026-02-14 2026-02-15

Une visite à ne pas louper à Laon !

Quoi de mieux pour apprécier une ville que la contempler de haut ? Vous le pourrez en gravissant les quelques 209 marches de la tour, panorama garanti sur la cité et les paysages alentours !

Et en plus, votre guide vous mènera dans la tribune intérieure de l’édifice, où un véritable musée de pierre unique en France vous y attend…

S’élever ce mot prendra ici tout son sens !

RV à l’Office de Tourisme chaque samedi et dimanche (à partir du samedi 14/02) à 14h30 !

(limitée à 18 personnes par session durée 1h inscription obligatoire à l’Office de Tourisme)

ATTENTION les animaux de compagnie ne sont pas autorisés

Et découvrez ci-dessous notre programme de visites guidées (janvier > mars 2026) ! .

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com

English :

A not-to-be-missed visit to Laon!

