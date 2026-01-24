Visite guidée des intérieurs du Château Château de Sully Sully

Visite guidée des intérieurs du Château

Château de Sully 4 rue du château Sully Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 15:30:00

fin : 2026-02-10 16:25:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-08 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-15 2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20

Joyau de la Renaissance française, Sully et ses tours se reflètent tranquillement dans l’eau des douves qui les entourent. Dans ce beau château de famille est né le célèbre Maréchal de Mac Mahon, un des premiers Présidents de la République française. Aujourd’hui habité par ses descendants, la duchesse de Magenta et ses enfants, Sully respire l’Histoire de France et la joie de vivre.

Une fois passé le lourd portail du château, vous entrez dans un univers hors du temps. La somptueuse cour d’honneur de la Renaissance la plus belle cour de château du royaume de France selon Roger de Bussy Rabutin répond aux façades des XVIIIe et XIXe siècles et aux tours du Moyen Âge. Avec ses meubles, ses tableaux, ses tapisseries et ses nombreux souvenirs des siècles passés, l’intérieur est chaleureux et accueillant.

Le parc, créé au XVIIe siècle et repensé par l’architecte paysagiste Achille Duchêne au XXe siècle, est un havre de paix, avec ses orangers centenaires en caisse, son jardin potager expérimental en permaculture, sa glacière et sa chapelle du XIIe siècle.

Ne manquez pas la dégustation des vins du Domaine du duc de Magenta, le vignoble familial basé à Chassagne-Montrachet et Puligny-Montrachet (sur réservation). .

Château de Sully 4 rue du château Sully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 09 86 info@chateaudesully.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée des intérieurs du Château

L’événement Visite guidée des intérieurs du Château Sully a été mis à jour le 2026-01-24 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)