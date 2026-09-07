Visite guidée des intérieurs, Manoir de Mardilly, Mardilly

Informations pratiques

Visite guidée des intérieurs 19 et 20 septembre Manoir de Mardilly Orne

25 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

La visite des extérieurs est libre de 10h à 19h30

Une visite guidée à lieu à 14h30

Manoir de Mardilly 552 route du Manoir, 61230 Mardilly Mardilly 61230 Orne Normandie 06 60 69 20 01 http://chateaudemardilly.com Le manoir de Mardilly tel que l’on peut le voir aujourd’hui a été construit en 1604 par Martin de Rupierre et son épouse Catherine de Hudebert à la place d’un ancien manoir en bois et torchis du XVe siècle. Sa grange batelière en cours de restauration date du XVIe siècle. Un parking visiteur peut vous accueillir.

La visite des extérieurs est libre de 10h à 19h30

Claude Barbillon