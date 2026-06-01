Visite guidée des jardins, Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps

Visite guidée des jardins 6 et 7 juin Abbaye de Noirlac Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Une visite des jardins contemporains imaginés par le paysagiste Gilles Clément avec Jonathan Champion, responsable des jardins.

Arpentez les jardins, découvrez les aménagements dessinés par Gilles Clément, leur lien avec l’architecture, leur ancrage historique et leur résonance contemporaine. Profitez-en pour glaner quelques conseils de jardinage !

Abbaye de Noirlac Lieu Dit Noirlac, 18200 Bruère-Allichamps, France Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33248620101 http://www.abbayedenoirlac.fr Les jardins contemporains, pensés par le paysagiste Gilles Clément, mettent en valeur le lien harmonieux entre le patrimoine bâti et l’environnement naturel. Centre culturel de rencontre, l’abbaye est un foyer reconnu d’échanges culturels et artistiques, tout en restant un lieu touristique majeur. Parking sur place. Gare à Saint-Amand-Montrond.

Une visite des jardins contemporains imaginés par le paysagiste Gilles Clément avec Jonathan Champion, responsable des jardins.

© Pierre Planchenault