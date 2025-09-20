Visite guidée – Des jardins bien cachés Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Vannes

Visite guidée – Des jardins bien cachés 20 et 21 septembre Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Morbihan

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 12h et 17h30 (30min).

Traversez l’hôtel de Limur et partez en exploration dans ses jardins. Saurez-vous trouver pourquoi ils sont composés de terrasses successives ? Repérerez-vous ses habitants emblématiques ?

Suivez le guide pour essayer de retracer l’histoire de ces drôles de jardins !

Le Grand Hôtel de Limur a probablement été construit dans les dernières années du XVIIe siècle. Situé à la pointe d'une place triangulaire placée au pied de la muraille, il offre une disposition, probablement due à la géométrie de cette parcelle, qui ne reflète pas la structure traditionnelle d'un hôtel entre cour et jardin. Elle semble inspirée d'un modèle local, de même que la composition de la façade, avec son corps central dominant l'ensemble, dans lequel s'ouvrent deux lucarnes superposées. L'escalier de la fin du XVIIIe siècle a été réalisé par Brunet-Debaines. L'architecture de la façade se ressent aujourd'hui des modifications qui lui ont été apportées au XIXe siècle, de même que les décors intérieurs : seules deux pièces ont conservé leur authenticité.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Vannes