Visite guidée des Jardins de La Croze Jardins de la Croze Billom

Visite guidée des Jardins de La Croze 20 et 21 septembre Jardins de la Croze Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite spéciale des jardins de La Croze, guidée et commentée par la propriétaire : découverrte de l’hitsore du manoir labellisé VMF Patrimoine Historique, et des jardins : le parc à l’anglaise attribuable à Choulot, les chenils, la glacière, les grilles d’entrée d’époque Lis XV, ainsi que le jardin à l’italienne dessiné en 1919, le potager d’exception et ses motifs de buis, le verger conservatoire dont les arbres sont palissées suivant les méthodes anciennes et oubliées. A l’issue de la visite, réponses aux questions autour d’un rafraîchissement offert.

Jardins de la Croze Rue de la Croze, 63160 Billom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Billom 63160 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 88 74 47 34 http://www.jardinsdelacroze.fr http://www.facebook.com/JardinsDeLaCroze Ensemble de jardins historiques privés comportant parc à l’anglaise avec arbres remarquables, glacière, fabrique, jardin régulier avec buis taillée et bassin, potager à la française avec espaliers et fontaine, verger fleuri, trois roseraies étiquetées. 6€ par personne pour aider une œuvre humanitaire au Sénégal (gratuit pour moins de 15 ans).

