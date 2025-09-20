Visite guidée des Jardins de la Préfecture Préfecture de Seine-et-Marne Melun

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Les bâtiments accueillant les services de l’État en Seine-et-Marne sur le site de la préfecture de Melun ont connu plusieurs usages au fil des siècles. Les jardins attenants, exceptionnellement ouverts, sont découpés en un parterre à la française autour d’un bassin, d’espaces boisés et fruitiers. Ce patrimoine méconnu mérite d’être découvert…

Préfecture de Seine-et-Marne 12 rue des Saints Pères 77000 Melun

