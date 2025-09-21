Visite guidée des jardins de l’Hospice Barbieux Hospice Barbieux Roubaix

Visite guidée des jardins de l’Hospice Barbieux Hospice Barbieux Roubaix dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée des jardins de l’Hospice Barbieux Dimanche 21 septembre, 14h00 Hospice Barbieux Nord

Ouverture des réservations le 1er septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Construit entre 1890 et 1894 sur la colline de Barbieux, l’ancien hospice est un bel exemple d’architecture hospitalière de la fin du 19e siècle. Conçu selon les principes hygiénistes, l’ensemble s’organise autour d’une vaste cour-jardin imaginée par Georges Aumont, paysagiste du parc Barbieux. Ses pavillons isolés, ses galeries vitrées et son porche monumental lui donnent une allure unique.

Hospice Barbieux 37 rue de Barbieux, Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism.com/journees-europeennes-patrimoine.html »}] En 1880, un concours est remporté par les architectes Emile et Louis-Joseph Barbotin, père et fils, dont le projet est la construction d’un hospice dans le quartier de Barbieux. La construction est terminée en 1894. L’établissement prend le nom du hameau primitif établi autour de la ferme Barbieux. L’hospice a subi de nombreuses modifications depuis la fin du 19e siècle et fait encore aujourd’hui l’objet de grands travaux. Bus ligne CIT5 arrêt Centre Médical Barbieux

Construit entre 1890 et 1894 sur la colline de Barbieux, l’ancien hospice est un bel exemple d’architecture hospitalière de la fin du 19e siècle. Conçu selon les principes hygiénistes, l’ensemble par…

Jardin intérieur © Ville de Roubaix