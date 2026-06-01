Visite guidée des jardins de Villa la Meridiana, Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca, castrignano del capo

Visite guidée des jardins de Villa la Meridiana 6 et 7 juin Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca lecce

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Ouverture extraordinaire des jardins de Villa la Meridiana

Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca Lungomare Cristoforo Colombo, 59 castrignano del capo 73040 lecce Puglia +39 0833758242 http://www.carolihotels.com http://carolihotels.com [{« type »: « phone », « value »: « +39 0833 758242 327 443 8735 »}]

Rendez-vous dans le jardin 2026

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